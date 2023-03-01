صفارات الإنذار تدوّي في كييف

أعلنت سلطات كييف على موقعها في “تيلغرام” إطلاق صفارات الإنذار الساعة 00.52 بتوقيت موسكو في المدينة، محذرة من ضربات جوية روسية.

موسكو – سبوتنيك . وقالت السلطات في بيان: “أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في كييف”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.