صفارات الإنذار تدوّي في كييف

أعلنت سلطات كييف على موقعها في “تيلغرام” إطلاق صفارات الإنذار الساعة 00.52 بتوقيت موسكو في المدينة، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت السلطات في بيان: “أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في كييف”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمنطقة بولتافا وسط أوكرانيا
أمس, 22:43 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة كريمنشوك بمقاطعة بولتافا.
يذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
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