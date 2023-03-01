قديروف يعلن اقتحام تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" في مدينة كريمينايا بلوغانسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اقتحام تحصينات لـ “قطّاع الطرق التابعين لحلف “الناتو” والنازيين الأوكرانيين” في مدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

موسكو – سبوتنيك . وكتب قديروف على “تيليغرام”: “بمدينة كريمينايا بجمهورية لوغانسك الشعبية خلال العمليات الهجومية لقوات “أحمد” الخاصة، مع قوات الجيش الروسي. تم اكتشاف واقتحام عدة تحصينات لقطاع الطرق التابعين لحلف “الناتو” والنازيين الأوكرانيين”.

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وأشار إلى أنه نتيجة للاشتباكات، قتل 9 من قوات كييف واستسلم أحدهم.

وأضاف: “اسم الرجل المحظوظ يفغيني. سيعيش الآن وسيعود بالتأكيد إلى عائلته. هذا هو الشيء الرئيسي”.

وأكد أن “قائمة أسرى الحرب الأوكرانيين تزداد كل يوم”.

وتابع: “يقوم مقاتلونا بالكثير من العمل في هذا الاتجاه. معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين جيدة. وبمجرد وصولهم إلى مواقع الجنود الروس، يتلقون الطعام والرعاية الطبية اللازمة(..)”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس .