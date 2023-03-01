باتروشيف يبحث في فنزويلا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين و"التصدي للثورات الملونة"

أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي، في بيان يوم الثلاثاء، أن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، بحث في كاراكاس آفاق التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا عبر قنوات وزارتي العدل للبلدين والأجهزة الأمنية، فضلا عن ذلك تم إيلاء اهتمام خاص “للتصدي للثورات الملونة”.

كاراكاس – سبوتنيك . وجاء في البيان، أنه “جرت دراسة آفاق التعاون الثنائي عبر قنوات وزارتي العدل للبلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال التنظيم القانوني لنشاط المنظمات غير التجارية الأجنبية والتعاون بين الأجهزة الأمنية”. روسيا وفنزويلا تبحثان التسويات المالية بينهما بالعملات الوطنية ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على “ الثورات الملونة “. وأضاف البيان أن الجانبين “تبادلا الآراء حول وضع العلاقات الدولية بما في ذلك الوضع في أمريكا اللاتينية”.

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