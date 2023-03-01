ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا

قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، يوم الأربعاء، إن عدد القتلى من تصادم قطاري الركاب والبضائع في شمال اليونان ارتفع إلى 26 شخصا، وتم نقل 85 شخصا مصابا إلى المستشفيات.

أثينا – سبوتنيك . ووقع الحادث حوالي منتصف الليل في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة. وتسبب الاصطدام في نشوب حريق؛ وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.

مقتل 16 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين في اليونان

وقال المتحدث في ظهور متلفز على هيئة الإذاعة اليونانية (ERT): “حتى الآن، توفي 26 شخصا، وتم إرسال 85 جريحا إلى المستشفيات”.

وأضاف أن حوالي 150 من رجال الإطفاء و40 سيارة إسعاف يشاركون في عملية الإنقاذ.

وقالت هيئة الإذاعة إن وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، كان في طريقه إلى المستشفيات، في حين يتم تحديث وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كريستوس ستيليانيدس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باستمرار عن الحادث.

وفقا للإذاعة كان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء.