ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين بوسط اليونان إلى 32 شخصا

أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارثاكوجيانيس، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان إلى 32 قتيلا و85 مصابًا.

أثينا – سبوتنيك . هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 26 شخصا.

ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لهيئة الإذاعة اليونانية: “حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”.

ووقع الحادث في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا .