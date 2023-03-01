فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك

أفادت مصادر عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مجموعة من قوات “فاغنر” نجحت بالقضاء على مجموعة عسكرية سمت نفسها باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مدينة أرتيوموفسك.
وأشارت المصادر العسكرية لوكالة “سبوتنيك” أنه تم الكشف عن المجموعة التي حيدت بالكامل خلال مواجهات طاحنة في مدينة أرتيوموفسك، حيث عثر بين الجنود القتلى على علم الوحدة الميكانيكية التابعة للواء النخبة والمرهون بجملة “وحدة بوريس جونسون”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة “فاغنر” موجودون الآن وسط مدينة أرتيوموفسك
27 فبراير, 02:27 GMT
وأضافت المصادر ” لقد كانت الوحدة متمركزة في الغابة وعندما أصيبت، تم العثور على مثل هذا العلم”.
وفي سياق متصل، أشار قائد الوحدة في فاغنر إلى أن الجيش الأوكراني غالبًا ما يستخدم ألبسة أمريكية، على سبيل المثال، يرتدي بزات عليها أعلام الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم.
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