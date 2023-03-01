وزير الخارجية المغربي يعلق على مزاعم إرسال بلاده دبابات إلى أوكرانيا

علق وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على مزاعم إرسال بلاده دبابات لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وردًا على سؤال حول التقارير التي تفيد بإرسال المغرب دبابات إلى أوكرانيا، قال الوزير بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نائب وزير الخارجية النمساوي بيتر لونسكي، بالرباط، الثلاثاء، إن “بلاده ليست طرفا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وأضاف أن المغرب “لا ولم تساهم بأي شكل من الأشكال” في هذه الأزمة.

وكانت وسائل إعلام قد زعمت في وقت سابق، أن المغرب أرسل في يناير/كانون الثاني الماضي حوالي 20 دبابة T-72، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، ليصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح.

وأوضح أن “المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذه الأزمة كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”.