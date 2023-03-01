وزارة الطاقة الروسي: موسكو لا تنوي بيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط

وقال سوروكين، خلال مؤتمر الشرق الأوسط ضمن فعاليات نادي “فالداي” الدولي للحوار: “من المهم أن نفهم المبادئ التي يتضمنها هذا التخفيض. لقد أوضحها الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه لا توجد مهمة لبيع النفط بأي سعر، فقط البيع من أجل كم المبيعات”.