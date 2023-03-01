ملك السعودية يقرر اعتماد 11 من مارس يوما لـ"العلم"

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتسمية يوم 11 من مارس/آذار من كل عام، بـ”يوم العلم” في السعودية.

وأشار الأمر الملكي إلى “قيمة العلم الوطني” خلال الفترة الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1727. ولفت إلى أهميته البالغة بوصفه “مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية. النص الكامل للأمر الملكي باعتماد يوم ( 11 مارس ) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم باسم ( #يوم_العلم ).https://t.co/z4fGjI5w54#واس pic.twitter.com/75BiAC1KdE — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 1, 2023 وأضاف أن العلم “يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها الدولة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة”. وأوضح الأمر أنه على مدى نحو 3 قرون، كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية. وكان الملك عبد العزيز أقر العلم بشكله الحالي يوم 11 مارس 1937.

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