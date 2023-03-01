معارض غابوني لـ"سبوتنيك": ماكرون يزور البلاد لضمان عدم خروجها من تحت سيطرة باريس

أكد المعارض والمرشح للانتخابات الرئاسية والمتحدث باسم اتحاد الحركات الشعبية المناهضة لفرنسا في الغابون، بريفات نغومو، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأساسي لزيارة الرئيس الفرنسي إلى ليبرفيل، ليس للمشاركة في مؤتمر حول البيئة كما أعلن، بل لضمان عدم خروج الغابون من تحت سيطرة باريس كما حدث في دول أفريقية أخرى.

وقال نغومو، في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: “هدف زيارة ماكرون ليست مسائل متعلقة بالحفاظ على البيئية وعلى التنوع البيولوجي الحيواني أو النباتي. ماكرون رأسمالي، والرأسماليون هم من دمروا الكوكب بالإفراط في استغلال المواد الخام والموارد”.

وأشار نغومو إلى أن زيارة الرئيس ماكرون تأتي قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية “وهدفها الأساسي هو ضمان ألا تخرج الغابون من تحت سيطرة فرنسا كما حدث الأمر في أفريقيا الوسطى وفي مالي وبوركينا فاسو”.

وأضاف: “لا يمكن للرئيس الفرنسي إعلان هذا الهدف، لذلك يتحجج بالمسائل البيئية لترتيب سيناريو ينفعه عبر دعم الرئيس بونغو وضمان بقائه في السلطة لسبع سنوات أخرى”.

وأوضح المعارض أنه في وقت الأزمة، ما بعد الانتخابات منذ 6 سنوات في الغابون “لم يتخذ ماكرون موقفاً إلى جانب الشعب الغابوني، بل على العكس قرر دعم علي بونغو، وبالتالي تشريع النظام الديكتاتوري القائم لدينا منذ عام 2009”.

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وتابع: “منذ تلك اللحظة فهمنا أن ماكرون اختار الدكتاتورية ومصالحه وأصدقاءه الوفيين له، بدلاً من اختيار الشعب. وزيارته اليوم لا تأتي في إطار البحث في العلاقات بين الفرنسيين والغابونيين، بل تأتي في إطار رعاية غابات الغابون فقط، أي أنه يستمر في تجاهل الشعب الغابوني، ومن هنا قررنا أنه لا يوجد سبب لاستقبال شخص لا يكن لنا أي احترام أو اهتمام أو تقدير”.