الرئيس التركي يعلن عن صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزامه إنشاء صندوق “لإحياء المدن” عقب الزلازل وبالسرعة الممكنة.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان التركي، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وقال أردوغان: “سيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن بسرعة بعد الزلازل”.

وأوضح أن الحكومة ستستمر في جهود تضميد جراح المتضررين عبر منحهم حوافز خلال الأيام المقبلة.

وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة كافة المقصرين من اتخاذ الإجراءات الخاصة بالزلازل على المستوى القضائي والإداري والسياسي على خلفية الكارثة التي ضربت جنوب البلاد.