جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة

صرح جندي أوكراني يقاتل في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأن القوات الأوكرانية تفقد سرية أو اثنتين في اليوم، مؤكدا أنه يجب ترك المدينة.
ونشرت النسخة الأوكرانية “Strana.ua” عبر حسابها على موقع “تلغرام” رسالة فيديو، يصف فيها عناصر من الجيش الأوكراني الوضع في أرتيوموفسك.
وقال أحد الجنود “لقد أصبحت باخموت بالفعل نوعا من المعبود، قلعة باخموت. بالطبع، أنا أحترم هذا، لكن إذا كانت السرية تعيش هنا ذات ليلة، إذن … تحتاج إلى إعداد المواقف والتراجع قليلاً. لأننا عندما نخسر سرية كل يوم، سريتين، كتيبة … كتيبة كاملة في أسبوع! رؤيتي للوضع هي: لا يستحق كل هذا العناء. نحتاج إلى إعداد المواقع والتراجع وتسوية الخط (الأمامي)، انتظروا الذخيرة..”.
وقال عسكري آخر، كان في شريط الفيديو وهو يتحكم في طائرة استطلاع دون طيار، إنه لا يزال متفائلاً ويعتقد أن “شيئًا ما سيحدث” وأن الجانب الأوكراني لن يسلم المدينة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
15:44 GMT
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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