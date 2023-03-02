جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة

وقال أحد الجنود “لقد أصبحت باخموت بالفعل نوعا من المعبود، قلعة باخموت. بالطبع، أنا أحترم هذا، لكن إذا كانت السرية تعيش هنا ذات ليلة، إذن … تحتاج إلى إعداد المواقف والتراجع قليلاً. لأننا عندما نخسر سرية كل يوم، سريتين، كتيبة … كتيبة كاملة في أسبوع! رؤيتي للوضع هي: لا يستحق كل هذا العناء. نحتاج إلى إعداد المواقع والتراجع وتسوية الخط (الأمامي)، انتظروا الذخيرة..”.