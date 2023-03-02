واشنطن تستكشف الخطوات التالية مع موسكو بشأن "نيو ستارت" وتحثها على استئناف المعاهدة

أكد المتحدث باسم وزارة الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستكشف الخطوات التالية مع روسيا بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة “نيو ستارت” لخفض الأسلحة الاستراتيجية.

واشنطن – سبوتنيك. وقال برايس، في إفادة صحفية حول ما إذا كانت روسيا قد أبلغت الولايات المتحدة رسميًا بقرارها تعليق مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت”، “أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك تبادل لمذكرة دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة”.

وتابع “حتى أثناء استكشافنا لخطواتنا التالية، فإننا ما زلنا في امتثال كامل للمعاهدة، وما زلنا مستعدين للمشاركة بشكل هادف مع روسيا بشأن الحد من التسلح”.

“نعمل بشأن بناء مع روسيا حول الحد من التسلح وتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت غير مسؤول… نحن مستعدون للاجتماع لبحث مخاوف كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطبيق ستارت”. نيد برايس المتحدث باسم وزارة الأمريكية

وشدد برايس “نعمل على الحفاظ على المعاهدة ونواصل حث موسكو على استئناف الامتثال الكامل للمعاهدة”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها “ستارت -3”.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي، أن يغيّر نهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا، حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة “ستارت”.