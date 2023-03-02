الرئيس الفرنسي يبدأ جولة في 4 دول أفريقية

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في وسط أفريقيا، اليوم الأربعاء، في حملة دبلوماسية لاختبار “علاقة مسؤولة” جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.

ووصل ماكرون إلى ليبرفيل عاصمة الغابون، اليوم الأربعاء، وفي وقت لاحق سيتوجه إلى أنغولا، ثم الكونغو، وجارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب “فرانس برس”.

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وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات “متكافئة ومسؤولة” مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.

وكرر الرئيس الفرنسي تعهده بالتخلي عن سياسات ما بعد الاستعمار السابقة.

وأضاف ماكرون: “مصلحتنا أولا، والديمقراطية أولا وقبل كل شيء”، بالإضافة إلى الشراكة الاقتصادية.

وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قالا إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.