اختفاء مروحية على متنها 5 أشخاص في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية فقدان مروحية إجلاء طبية تقل 5 أشخاص، في طريقها إلى مقاطعة “بالأوان” جنوب غربي البلاد.

وذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن المروحية كانت تقل طيّارا وممرضة ومريضا بصحبة مرافقين، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس”.

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وقالت الهيئة إن المروحية أقلعت في الساعة 7:30 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، لنقل مريض في جزر “مانجسي” إلى مستشفى المقاطعة.

ولكن الإبلاغ عن فقدان المروحية تم في نحو الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكان من المتوقع أن تصل في الساعة الـ 10:30 صباحا.

وأضافت هيئة الطيران المدني أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.