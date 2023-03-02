باتروشيف يبحث مع القيادة الكوبية أولويات التعاون الاستراتيجي بين موسكو وهافانا

استقبل الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وزعيم الثورة الكوبية، راؤول كاسترو، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، يوم الأربعاء، في هافانا.
هافانا – سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، جرى بحث قضايا مختلفة تهدف إلى تعميق العلاقات الروسية الكوبية.
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وبشكل موسع، جرت مناقشة الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين موسكو وهافانا، وكذلك القضايا الدولية.
وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن باتروشيف سيجري في هافانا “مشاورات موسعة بين الأجهزة الروسية والكوبية حول قضايا الأمن”.
ووصل باتروشيف إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث التقى بقيادات البلاد هناك، وخاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
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