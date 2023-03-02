صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا للخريطة، فقد تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيه.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.