الغرب يحث الإمارات على عدم تزويد روسيا بمعدات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية

تريد الدول الغربية من الإمارات العربية المتحدة إنهاء تصدير أهم البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، مستشهدة بمصادر.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا لإمدادات البضائع مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة تصميمها لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.

وفقًا لمصادر الصحيفة، فإن “إعادة التصدير” يسبب قلقًا خاصًا، حيث يتم توجيه البضائع عبر هذا البلد من أجل التحايل على القيود.

حجم التجارة بين روسيا والإمارات يسجل رقما قياسيا

وفقًا للمنشور، في الأسابيع الأخيرة، قام ممثلو الولايات المتحدة، بزيارة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، وأعربوا عن قلقهم من أن الإمارات يمكن أن تصبح عقدة اقتصادية لإرسال بعض أنواع السلع، بما في ذلك الإلكترونيات، إلى روسيا.

في وقت سابق، أفاد رئيس وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، مكسيم ريشيتنيكوف، أن التجارة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة زادت خمس مرات على مدى ثلاث سنوات، حيث بلغت تسعة مليارات دولار في عام 2022.