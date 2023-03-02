صحيفة: الولايات المتحدة تعبت من دعم أوكرانيا

أظهرت استطلاعات الرأي تراجع عدد السكان الأمريكيين الذين يدعمون مساعدة سلطات البلاد لأوكرانيا، بالتوازي مع استمرار الخلاف بين أعضاء الكونغرس حول دعم أوكرانيا في المستقبل.

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” نتائج دراسة استقصائية حديثة لسكان البلاد من مركز “أسوشيتد برس نور سي” لأبحاث الشؤون العامة، وجاء فيها: إذا دعم 60 % من الأمريكيين في مايو/أيار 2022 مساعدة أوكرانيا، فإن 48 % فقط من السكان يوافقون على هذه التدابير الآن.

أكد أحد مستشاري الحزب الجمهوري والمستشار الرئاسي الأمريكي السابق، أندي سورابيان، أنه بمرور الوقت، يتراكم التعب بين الناس من الصراع، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يربط الناخبون الأحداث في أوكرانيا بأمنهم.

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يخشى مؤيدو دعم أوكرانيا في الكونغرس الأمريكي من أن “قوى الطرد المركزية في السباق الرئاسي الناشئ” وزيادة تعب دافعي الضرائب من إرسال “عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج” يمكن أن تقوض الجهود العسكرية لواشنطن.

تعتقد الصحيفة أيضًا أن الخطب الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف ووارسو كانت موجهة ليس فقط إلى أوكرانيا وبولندا فحسب، بل وأيضًا للأمريكيين.

وقالت: “الرئيس لم يعرب عن قلقه بشأن نقص الدعم العام للجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا، ولكنه حمل كل المسؤولية عن ذلك لما يسميهم الجمهوريين “MAGA” (شعار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب Make America Great Again”.

وأضافت الصحيفة أن بايدن ذكر عرضًا فقط دعم أوكرانيا في خطابه الموجه للكونغرس، وقد يشير هذا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد تجنب النقد، لأنه يولي اهتماما للأجانب أكثر، من مواطني بلده.

وصرح بايدن مرارا بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا “مهما طال أمد الصراع”، بينما حذر مسؤولون بالإدارة الأمريكية مسؤولين أوكرانيين سرا من أن هناك “حدا لصبر الكونغرس والجمهور الأمريكي على تكاليف حرب لا تبدو نهايتها واضحة”.