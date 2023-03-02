لافروف: على الغرب أن يتوقف عن اللعب بـ"ورقة الغذاء"

وبحث الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، يوم 16 كانون الثاني/يناير 2023 ، تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا ووقف تعليق إمدادات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أنه توصل إلى اتفاق مع بوتين حول إمكانية إرسال الحبوب والأسمدة الروسية مجانًا إلى الدول الأفريقية المحتاجة.