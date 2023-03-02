لافروف: على الغرب أن يتوقف عن اللعب بـ"ورقة الغذاء"

ووفقا له، هناك عقبات واضحة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية حول العالم، مهما حاول الاتحاد الأوروبي إقناع الجميع بعكس ذلك.
وشدد لافروف على أن “الوقت قد حان للتوقف عن اللعب بورقة الغذاء”، مشيرًا إلى أن أسباب الأزمة ترجع إلى تصرفات الغرب، الذي طبع تريليونات الدولارات واليورو في بداية وباء كورونا، واشترى الإمدادات الغذائية بشكل جنوني حول العالم، واليوم، تذهب حصة الأسد من إمدادات الحبوب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا، وليس إلى أفقر الدول”.
وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أنه توصل إلى اتفاق مع بوتين حول إمكانية إرسال الحبوب والأسمدة الروسية مجانًا إلى الدول الأفريقية المحتاجة.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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