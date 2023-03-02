مجموعة تخريبية أوكرانية تتسلل إلى قرية روسية وتحتجز مواطنين كرهائن

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.

وقال الحاكم، في قناته على تطبيق تلغرام: “تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف الحاكم أن “القوات المسلحة الروسية تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة”.

وقال مصدر لوكالة “سبوتنيك” إن المخربين احتجزوا 6 مواطنين كرهائن في مقاطعة بريانسك.

بدورها، نفت نائبة حاكم مقاطعة بريانسك، إلينا إيغوروفا، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، المعلومات التي تفيد بتعرض حافلات مدرسية والمدراس لعمليات إطلاق نار، مؤكدةً أن المدارس في المناطق الحدودية تعمل بنظام التعليم عن بعد.

“يتخذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، جميع التدابير اللازمة للقضاء على القوميين الأوكرانيين المتطرفين المسلحين الذين انتهكوا حدود الدولة في منطقة كليموفسك الحدودية في مقاطعة بريانسك”. بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

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وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا آخر على منطقة كليموفسك، ونتيجة ضربة من طائرة بلا طيار، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني، ووصلت خدمات الطوارئ إلى الموقع.