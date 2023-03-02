ريابكوف: حلف شمال الأطلسي يسعى لإعادة توزيع موازين القوى على حساب أمن الآخرين

كما أكد ريابكوف بأن تصرفات الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار يمكن أن يكون لها عواقب عالمية، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الخلفية أصبح من الصعب بشكل متزايد تقليل المخاطر الاستراتيجية.

وأوضح: “إن الأعمال المدمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها لا تثير فقط الأزمة الأكثر حدة في المنطقة الأوروبية – الأطلسية، ولكنها تخلق أيضا تهديداً بصدمات عميقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.