الجيش المصري يعلن استمرار تقديم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى كل من سوريا وتركيا في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له: “غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحرى التجارى المصرى من ميناء العريش البحرى متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية”.

وأوضح أن المساعدات مقدمة “من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر”.

تركيا تعلن عودة 42 ألف سوري لبلادهم عقب الزلزال

وشدد على أنه من المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وأعلن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، أن خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير الماضي، تجاوزت 34 مليار دولار.

وأوضح تقييم سريع للأضرار نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال المدمر في تركيا “تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 4% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خلال عام 2021”.

البنك الدولي يقدر خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر بأكثر من 34 مليار دولار

وبحسب التقديرات، فإن تكاليف إعادة الإعمار “ستكون أعلى بشكل كبير وربما تكون ضعف هذا المبلغ”.

وكانت مناطق متفرقة من جنوبي تركيا قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.