أسماك قرش تحول جلسة صيد إلى "معركة جنونية"… فيديو

تحولت جلسة صيد قام بها مجموعة مواطنين في ولاية لويزيانا الأميركية، على متن قارب في عرض البحر، إلى ما يشبه “المعركة الجنونية” بين أسماك القرش.

وتجمعت العشرات من أسماك القرش الهائجة في محاولة للتقاط الطعم الذي استخدمه الصيادون في محاولتهم لصيد أسماك التونة، لكن جلسة الصيد الترفيهية تحولت إلى “معركة جنونية” بين أسماك القرش، التي حاولت اصطياد الطعم قبل التقاطه من قبل أسماك التونة.

Video shows fishing boat caught in middle of massive shark feeding frenzy off Louisiana coast 🦈 pic.twitter.com/CGP3BS27Wn — New York Post (@nypost) March 1, 2023

وقال ديلون ماي، وهو أحد المواطنين الذين كانوا على القارب، وسجل مقطع الفيديو، إنه “كان على متن قارب صيد برفقة أصدقائه، وفجأة لاحظوا حركة غريبة في المياه تشبه حالة الغليان”.

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