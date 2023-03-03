تقرير: مخاوف إماراتية وراء تأجيل زيارة نتنياهو.. رفضت إطلاق تصريحات ضد إيران من أرضها

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي كان مقرر لها أن تُجرى في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب مخاوف إماراتية.

وأفاد 3 مسؤولين إسرائيليين، بأن زيارة نتنياهو إلى الإمارات تأجّلت، خوفا من أن يطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات من هناك ضد إيران، قد “تسبب توترات إقليمية مع طهران”، وفقا لتعبيرهم، في تصريحات لموقع “أكسيوس” الأمريكي.

وقال المسوؤلون، الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إن “الإماراتيين من ناحيتهم أرادوا أن تركز زيارة نتيياهو على الاحتفال باتفاقات التطبيع والعلاقات الثنائية بين البلدين، بينما رغب نتنياهو أن يستخدم الزيارة لإرسال إشارة علنية لإيران”.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين الثلاثة، فقد

“كان الإماراتيون قلقين من أن يدلي نتنياهو بتصريحات علنية ضد إيران أثناء التواجد على أراضيهم”، وأضافوا أن “الإماراتيين لا يريدون أن تزيد الزيارة من التوترات مع إيران، وقرروا تأجيلها”.

وأشار موقع “أكسيوس” في تقريرة إلى أن اثنين من المسؤولين الإماراتيين، رفضا التعليق على تأجيل رحلة نتنياهو، لكنهما قالا إنهما يريدان أن يجري زيارته لبلادهم.

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ويتنافى ما أفصح عنه المسؤولون الإسرائيليون مع ما أعلن عنه مساعدي نتنياهو في شهر يناير، حول السبب وراء إلغاء زيارته للإمارات، وهو “قضايا لوجستية”، وأن الإلغاء غير مرتبط بتوترات وإدانات متصاعدة لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لاقتحامه الحرم القدسي الشريف.

ولفت موقع “أكسيوس”، إلى امتناع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن التعليق على ما ورد في تقريره الحديث.