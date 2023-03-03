جنرال أوكراني: الغرب درب نحو 50 ألفا من جنودنا

صرّح الجنرال الأوكراني فيكتور نازاروف، اليوم الخميس، بأنه تم بالفعل تدريب نحو 50 ألف جندي أوكراني في الغرب وفقا لمعايير الناتو.

وقال الجنرال، في مقابلة مع مجلة “شبيغل”: “على مدى الأشهر الستة الماضية، تم إنشاء نظام يتم بموجبه تدريب العسكرين الأوكرانيين من قبل شركاء غربيين، أتوقع نحو 50 ألف جندي”.

وأشار نازاروف إلى أن بعض أنظمة الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا قديمة جدًا، وتتطلب إصلاحات فنية قبل تشغيلها، وفي بعض الأحيان تكون الوثائق الفنية مفقودة أو لم تتم ترجمتها بعد”.

وقال نازاروف الذي تصفه مجلة “شبيغل” بأنه مستشار عسكري يقدم المشورة للقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، “إن القضية الأكثر صعوبة هي قضية الذخيرة”.

وتابع نازاروف: “ذخيرة شركائنا الغربيين فعالة وقوية، لكن كميتها أقل بكثير مما نحتاج إليه. هذا هو السبب في أن الروس لديهم ميزة في القوة النارية في مناطق مثل باخموت (أرتيوموفسك).

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وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.