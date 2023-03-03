الأمن الفيدرالي الروسي: تم طرد القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك

أفاد مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إخراج القوميين الأوكرانيين من مقاطعة بريانسك إلى أراضي أوكرانيا بعد تعرضهم لضربات مدفعية مكثفة.
وأضاف الجهاز: “نتيجة للتدابير المتخذة، تم إحباط طلعة جوية قام بها القوميون الأوكرانيون في منطفة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، ولتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، أجبرالعدو على دخول أراضي أوكرانيا، بعد تعرضه لضربات مدفعية مكثفة”.
وفي السياق نفسه، صرّح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، في قناته على تطبيق “تلغرام”: “تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. وتم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.
جهاز الأمن الروسي: الوضع في منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك تحت السيطرة
14:14 GMT
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الأوكرانيين على مقاطعة بريانسك بأنه عمل إرهابي، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار، ورأوا أنهم يطلقون النار على المدنيين.
وشدد الجهاز على أن الوضع في المنطقة الآن تحت السيطرة، ويقوم خبراء الألغام بتمشيط المنطقة، وتم العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة من مختلف الأنواع.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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