دراسة تكشف عن فيتامين يساعد في الوقاية من الخرف

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة “ألزهايمر والخرف”، عن أن تناول أهم أنواع الفيتامينات قد يساعد الشخص في الوقاية من الخرف.

وبينّت صحيفة “scitechdaily” العلمية أن الباحثيين في معهد “هوتشكيز” للدماغ في كندا وجامعة “إكستر” في أمريكا كشفوا عن العلاقة بين مكملات “فيتامين د” والخرف.

وبحسب الصحيفة وجدت الأبحاث أن المستويات المنخفضة من “فيتامين د” لدى الأشخاص مرتبطة بارتفاع مخاطر الخرف، وأن “فيتامين د” يشارك في إزالة الأميلويد في الدماغ، والذي يعد تراكمه أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

وذكرت الصحيفة أن “فيتامين د” أيضا قد يساعد في حماية الدماغ من تراكم بروتين “تاو”، وهو بروتين يساعد في تطور الخرف.

وقال المؤلف المشارك الدكتور بايرون كريس، من جامعة “إكستر”: “إن الوقاية من الخرف أو حتى تأخير ظهوره أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الأشخاص المصابين”.

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وتابع: “يشير الارتباط “بفيتامين د” في هذه الدراسة إلى أن تناول مكملات “فيتامين د” قد يكون مفيدا في الوقاية من الخرف أو تأخيره، لكننا نحتاج الآن إلى تجارب سريرية لتأكيد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل”، بحسب مجلة “scitechdaily” العلمية.

ونوّهت المجلة إلى أن الأشخاص يمكن يحصلوا على “فيتامين د” من التعرض لأشعة الشمس، ومن الأطعمة، والمكملات الغذائية.