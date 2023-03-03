أمريكا تعلن الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن غدًا الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة وعتادً عسكريًا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال كيربي خلال إفادة صحفية من البيت الأبيض: “الولايات المتحدة ستقدم غدًا حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا، وستشمل في الغالب ذخائر الأوكرانيون لأنظمة هايمارس الصاروخية الموجودة عندهم”.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .

من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.