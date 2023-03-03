الخارجية الروسية: الغرب يخرب "صفقة الحبوب"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب “يدفن” المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من خلال تخريب تنفيذ الجزء الروسي من “الاتفاقية”.

موسكو – سبوتنيك . قالت الوزارة في بيان: “علينا أن نعلن أن “حزمة” الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتيريس ووقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، لا تعمل”.

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وأضاف البيان: “المشكلة الرئيسية هي تخريب تنفيذ الدول الغربية لاتفاق الأمم المتحدة مع روسيا”.

وتابع: “إنه من الواضح أن الأمريكيين والأوروبيين لا يهتمون بالبلدان التي تحتاج إلى الأمم المتحدة وجهودها، والتي كانوا يحاولون منذ فترة طويلة بعناد تحويلها إلى أداة مطيعة لخدمة أهدافهم السياسية”.

وشددت الوزارة على أن “حان الوقت للتوقف عن لعب بطاقة الطعام”.

يذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 تموز/يوليو الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف ، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.