احتجاز مواطنين أمريكيين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا

أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي، ميتيو اكسيلرود، أنه تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين بتهمة تسليم تقنيات الطيران لروسيا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال المسؤول خلال إحاطة إعلامية: “اليوم في كانساس سيتي تم احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين اتُهِما بتسليمهما تقنيات الطيران لروسيا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة واشنطن تدرج 37 شركة على قائمة العقوبات… بما فيها شركات روسيا والصين

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.