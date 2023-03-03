شولتس يزور بايدن على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين بشأن منح كييف دبابات

ينطلق المستشار الألماني أولاف شولتس، في ليلة السبت، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

برلين – سبوتنيك . وستجري المحادثة خلف الأبواب المغلقة على خلفية الأنباء حول المناظرات بين البلدين فيما يخص منح كييف دبابات.

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وكان البيت الأبيض في شباط/ فبراير، قد أعلن لقاء بايدن وشولتس في واشنطن بتاريخ 3 آذار/ مارس.

وسيكون ذلك ثاني لقاء لهما، حيث جرى اللقاء الأول لهما في 7 شباط\فبراير 2022 بعد استلام شولتز منصب المستشار.

وكانت برلين قد أعلنت عن خطط لإنشاء “تحالف الدبابات”، والتي يمكن أن تزود أوكرانيا بكتيبتين من دبابات “ليوبارد 2″، وهي عبارة عن 90 مركبة قتالية في التفسير العسكري الألماني ونحو 60 مركبة قتالية في التفسير العسكري الأوكراني، وفي وقت لاحق، ذكرت الحكومة أنه يجب فهم “الكتيبة” بدقة من وجهة نظر البلد الذي يتم فيه تزويد الدبابات.