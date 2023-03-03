اختبار غواصة روسية بإطلاق صاروخ كاليبر وإصابة هدف ساحلي على بعد 1000 كيلومتر… فيديو

قال أسطول المحيط الهادئ يوم الجمعة إن الغواصة الروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي أصابت هدفا ساحليا بإطلاق صاروخ كروز كاليبر من بحر اليابان على مسافة 1000 كيلومتر (621 ميلا).
موسكو – سبوتنيك. وأطلق طاقم غواصة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي التابعة لأسطول المحيط الهادئ صاروخ كروز كاليبر من موقع تحت الماء كجزء من خطة التدريب القتالي في بحر اليابان.
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27 أكتوبر 2022, 06:54 GMT
وقال المكتب الصحفي للأسطول: “تم إطلاق الصاروخ على هدف ساحلي، مما يمثل موقع إطلاق نار لخصم محاكاة. وقبل الإطلاق، احتلت الغواصة سرا المنطقة المخصصة لإطلاق النار”.
وأضاف المكتب الصحفي أن “صاروخ كاليبر قد ضرب موقع الهدف الساحلي في حقل سوركوم التكتيكي، الواقع في منطقة خاباروفسك، في الوقت المقدر، مع تجاوز مدى إطلاق النار 1000 كيلومتر”.
وتابع المكتب أن منطقة إطلاق الصواريخ قد أغلقتها سفن أسطول المحيط الهادئ، وكذلك طائرات الطيران البحري والمركبات الجوية غير المأهولة.
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