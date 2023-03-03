اختبار غواصة روسية بإطلاق صاروخ كاليبر وإصابة هدف ساحلي على بعد 1000 كيلومتر… فيديو

قال أسطول المحيط الهادئ يوم الجمعة إن الغواصة الروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي أصابت هدفا ساحليا بإطلاق صاروخ كروز كاليبر من بحر اليابان على مسافة 1000 كيلومتر (621 ميلا).

موسكو – سبوتنيك . وأطلق طاقم غواصة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي التابعة لأسطول المحيط الهادئ صاروخ كروز كاليبر من موقع تحت الماء كجزء من خطة التدريب القتالي في بحر اليابان.

السفينة الصاروخية الروسية “بويان-إم” تحمل ضعف عدد صواريخ “كاليبر”

وقال المكتب الصحفي للأسطول: “تم إطلاق الصاروخ على هدف ساحلي، مما يمثل موقع إطلاق نار لخصم محاكاة. وقبل الإطلاق، احتلت الغواصة سرا المنطقة المخصصة لإطلاق النار”.

وأضاف المكتب الصحفي أن “ صاروخ كاليبر قد ضرب موقع الهدف الساحلي في حقل سوركوم التكتيكي، الواقع في منطقة خاباروفسك، في الوقت المقدر، مع تجاوز مدى إطلاق النار 1000 كيلومتر”.