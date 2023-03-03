السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا

موسكىً – سبوتنيك . وقال كيلين في مقابلة مع قناة الجزيرة القطوية: “الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية”.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.