السفير الروسي لدى بريطانيا: الصين لا تورد أسلحة لروسيا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، الخميس، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا.
موسكىً – سبوتنيك. وقال كيلين في مقابلة مع قناة الجزيرة القطوية: “الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية”.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين: مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق
13 يناير, 21:23 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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