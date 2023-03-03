السفير الروسي في لندن: الدبابات الغربية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على روسيا

أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا، آندريه كيلين، أن الدبابات التي يوردها الغرب لأوكرانيا لا تشكل خطراً على روسيا، على عكس أسلحة بعيدة المدى.

موسكو – سبوتنيك . وقال كيلين على هواء قناة الجزيرة القطرية: “أنا لا أعتقد أنه سيكون خطراً كبيراً علينا. الخطر هو أسلحة ذات المدى البعيد، لأنها يمكن أن تصل إلى أهداف على أراضي روسيا”.

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وأضاف: “لكن الدول امتنعت عن توريد هذا السلاح أو تقول إنها ستمتنع. فقط بريطانيا تقول بشكل مباشر أنها تعتزم تقديم سلاح بعيد المدى للجيش الأوكراني. ونحن واثقون أنه سيستخدم ضد أهداف مدنية”.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.