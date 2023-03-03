مصدر لـ"سبوتنيك": المفاوضات حول تمديد صفقة الحبوب وصلت إلى طريق مسدود

صرح مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات حول تمديد صفقة الحبوب وصلت إلى طريق مسدود.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: “لم تتوقف عملية التفاوض من جانب تركيا والأمم المتحدة، ويتم اقتراح مبادرات وخيارات مختلفة. لكن وصلنا إلى طريق مسدود، عندما لا يكون من الواضح ما إذا كانت المبادرة ستستمر وما إذا كان سيتم الحصول على ضمانات لوصول المنتجات الزراعية الروسية والأمونيا إلى الأسواق العالمية. يجب حل هذه القضايا بسرعة.

تنتهي “صفقة الحبوب” في 18 مارس/آذار. وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق إن الغرب “يدفن” المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من “الصفقة”. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن “الوقت قد حان للتوقف عن اللعب بورقة الطعام”، حيث تذهب حصة الأسد من الحبوب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا، وليس للدول الأشد فقراً.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الخارجية الروسية: الغرب يخرب “صفقة الحبوب”

يشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو/تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. مركز التنسيق المشترك في اسطنبول هو المسؤول عن تنسيق حركة السفن. انتهى العقد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكنه يعني تمديدًا تلقائيًا لمدة 120 يومًا حتى 18 مارس، إذا لم يعترض أي من الطرفين. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه “لم ترد مثل هذه الاعتراضات”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لـ “مبادرة البحر الأسود” لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.