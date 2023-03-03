لافروف: روسيا لن تسمح للغرب بتفجير المزيد من خطوط أنابيب الغاز

وفي 26 أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب “نورد ستريم إيه جي” أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة” غازبروم” بفحص موقع انفجار “التيار الشمالي” وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، حول سير عمليات الفحص.

يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو “بالتوبس” في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.