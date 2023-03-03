الداخلية الروسية: القبض على "مخبر" للقوات الأوكرانية في خيرسون

أفادت الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية في مقاطعة خيرسون، بتوقيف مخبر للقوات المسلحة الأوكرانية؛ موضحةً أنه زوّد القوات الأوكرانية بإحداثيات تمركز العسكريين الروس.

سيمفيروبول – سبوتنيك. وقالت الإدارة الإقليمية، في بيان: “في مقاطعة خيرسون، تم إلقاء القبض على شخص عمل مخبرا للقوات المسلحة الأوكرانية؛ وكان يرسل بيانات تخص أماكن تمركز العسكريين الروس، وهدد بقتل الروس”.

وفي السياق، أشارت الشرطة الروسية إلى أن الموقوف تاب عن أفعاله وطلب الصفح عنه، وبعد ذلك، وتحت إشراف عناصر إنفاذ القانون، أجرى اتصالا عبر الفيديو بمسؤول “منسق” في الجيش الأوكراني.

وأوضحت الشرطة أن العميل لم يتلق الأموال الموعودة، مقابل تزويده الجانب الأوكراني بإحداثيات تمركز العسكريين، كما لم يتعرض العسكريون الروس لأي قصف مدفعي.

وبحسب الشرطة، فإن الموقوف هو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في إحدى القرى التابعة لمنطقة نوفوترويتسكي.

وسبق أن نشر تغريدات ذات طابع متطرف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادل مقاطع فيديو تظهر إعدام أسرى من الجنود الروس.

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