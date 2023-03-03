الجيش الروسي يحكم الطوق على أرتيوموفسك

صرح مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الجمعة، بأن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) تمت محاصرتها بالكامل فعليا.

وأكد غاغين في تصريحات أدلى بها على قناة “روسيا 1″، أن “أرتيموفسك الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية”.

تقع أرتيموفسك (باخموت) في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

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وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة أرتيوموفسك على الفور.