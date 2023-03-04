وكالة "سبوتنيك" ترسل معدات وأدوية إلى المستشفيات السورية

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وسيتم خلال أيام تسليم الشحنة من قبل ممثل صندوق “الدكتورة ليزا” إلى المستشفيات السورية.

هذا وافتتحت وكالة “سبوتنيك” بقسمها العربي مركزا لجمع التبرعات، وقام صندوق “الدكتورة ليزا” بشراء الأدوية والمعدات اللازمة للمؤسسات الطبية السورية ولعمال الإنقاذ، من أموال المتبرعين.

وتم جمع أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية لشحنها إلى سوريا، وتضمنت: أغذية الأطفال، حليب، حفاضات، منتجات النظافة الشخصية، ملابس وأحذية للأطفال والكبار، خيام، أكياس نوم، بطانيات، مصابيح كهربائية، البطاريات والمولدات، هذا وتم توزيع حوالي 2 طن من المساعدات للمحتاجين.

وكالة “سبوتنيك” ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

يذكر أن وكالة “سبوتنيك” كانت قد بأت بجمع التبرعات بعد التنسيق مع السفارة السورية في موسكو بهدف معرفة المواد الضرورية لعملية التبرع.

وشاركت فرق عاملة في المجال الإعلامي من وكالة “سبوتنيك” بالإضافة إلى متطوعين من روسيا وسوريا والعالم العربي، بالتعاون مع مؤسسة “الدكتور ليزا” الإنسانية، في عملية استلام التبرعات وتوضيبها وتنظيمها وتغليفها ونقلها.

© Sputnik جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة “سبوتنيك” لدعم المتضررين في سوريا جمع التبرعات لليوم الخامس ضمن حملة “سبوتنيك” لدعم المتضررين في سوريا © Sputnik

ومنذ إطلاق الحملة، وصلت كميات كبيرة من التبرعات من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة “سبوتنيك” والمجموعة الإعلامية الأم “روسيا سيغودنيا”، تضمنت أصنافا مختلفة من البضائع.

وتضمنت التبرعات كميات المستلزمات الطبية المختلفة والأدوية والأجهزة وغيرها، وقام متطوعون روس وعرب وإعلاميون من الوكالة ومن صندوق “الدكتورة ليزا” الخيري، بعملية فرز للمواد التي تم التبرع بها وتوضيبها وتغليفها في صناديق مخصصة، مع مراعاة متطلبات النقل الجوي، وكتابة نوع الصنف بشكل واضح على الكراتين باللغتين العربية والروسية لمساعدة المتطوعين في سوريا.

أطلقت وكالة “سبوتنيك” حملة التبرعات، لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار مادية كبيرة.

© Sputnik . Alexander Andreichenko مساعدات سبوتنيك مساعدات سبوتنيك © Sputnik . Alexander Andreichenko

ونشرت وكالة “سبوتنيك” بيانا أشارت فيه إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت في البلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة.

وبيّنت الوكالة أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو التسبب بعدم وصولها وانقطاعها.

© Sputnik . Alexander Andreichenko فريق عمل سبوتنيك يقوم بجمع تبرعات لأهالي المناطق المنكوبة بعد الزلزال المدمر فريق عمل سبوتنيك يقوم بجمع تبرعات لأهالي المناطق المنكوبة بعد الزلزال المدمر © Sputnik . Alexander Andreichenko

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