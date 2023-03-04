الأمن السوري يفجر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في أحد أحياء درعا

تعاملت الجهات السورية المختصة مع عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون في أحد الطرق الحيوية ضمن مدينة درعا.
وقال مراسل “سبوتنيك” إن وحدات الهندسة في الأجهزة المختصة، قامت مساء اليوم (الجمعة 3 آذار/ مارس) بالتعامل مع عبوات ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الرئيسي الذي يخترق حي “الضاحية”، بمدنية درعا.
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأمن السوري يفجر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في أحد أحياء بدرعا
الأمن السوري يفجر عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في أحد أحياء بدرعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأضاف بأن العبوتين تم تشكيلهما على هيئة قوالب إسمنتية، على غرار تلك المستخدمة في بناء محددات الأرصفة الجانبية.
وأكد أن وحدات الهندسة قامت بالتعامل مع العبوتين من خلال إتلافهما بالتفجير عن بعد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي، والتي شملت قطع الطرق المؤدية إلى موقع التفجير.
وأشار المراسل إلى حيوية المنطقة التي تم زرع العبوات فيها، إذ أنها تعتبر ممرا مكتظا بالسيارات يصل أحياء درعا بعضها ببعض، كما أنه يحاذي مدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة حي الضاحية.
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