إندونيسيا… 16 قتيلا في حريق بموقع لتخزين الوقود في العاصمة جاكرتا

لقي 16 شخصا مصرعهم بحريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في أحد مواقع تخزين الوقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال مسؤول في وحدة الإطفاء الرئيسية بالمدينة إن ما لا يقل عن 16 شخصًا لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في محطة لتخزين الوقود تديرها شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بيرتامينا في العاصمة.
وأظهرت لقطات بثتها محطات الإذاعة احتراق بعض المنازل ما ترك السكان القريبين في المناطق المكتظة بالسكان في حالة من الذعر وفر بعضهم مع متعلقاتهم.
وقال رحمت كريستانتو، المسؤول في وحدة الإطفاء، إن اثنين من القتلى الـ16 كانوا من الأطفال، بينما أصيب 50 شخصا بينهم طفل.
بينما قال هيرو بودي هارتونو القائم بأعمال حاكم جاكرتا للصحفيين إن معظم المصابين أصيبوا بحروق وأن الحكومة ستدفع تكاليف علاجهم.
Fire at #Indonesia‘s Pertamina fuel storage station kills 16. #jakarta #fire visual/video 08pic.twitter.com/HA29JCyCaf
— Priyathosh Agnihamsa (@priyathosh6447) March 3, 2023
وسمع دوي انفجارات في لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتشد السكان في المنطقة. وقالت وكالة تخفيف الكوارث في جاكرتا، إنه تم إجلاء السكان إلى مساجد قريبة.
وقال سيسواندي، 21 عاما، من سكان المنطقة، إن المشهد “كان فوضويا، حيث كنا نهرب إلى جانب ضحايا جرحى نصفهم محترق، وتسبب ذلك في حالة من الذعر بين الناس”.
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وأفاد مركز الاتصال بمحطة الإطفاء الرئيسية في جاكرتا بأنه أرسل 51 وحدة إلى منطقة بلومبانغ في شمال العاصمة، مضيفا أن الحريق كان هائلاً.
وقالت شركة برتامينا الحكومية في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث وإن جهود الإجلاء مستمرة.
وأضافت الشركة أن إمدادات الوقود لمنطقة جاكرتا ظلت آمنة حيث تخطط لتحويل الإمدادات من محطات أخرى.
وتبلغ سعة محطة الوقود أكثر من 300 ألف كيلولتر، وفقا لوزارة الطاقة في البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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