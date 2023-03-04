فرنسا تضبط كمية هائلة من الكوكايين على أحد شواطئها

ضبطت الشرطة الفرنسية عدة أكياس ضخمة من الكوكايين على شاطئ في مدينة نورماندي، شمالي فرنسا.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، كان الوزن الإجمالي لشحنة الكوكايين التي وجدت على الشاطئ 850 كغ.

وذكرت الوكالة أن الأكياس كانت مربوطة بحبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاؤها في البحر أو إذا كان تجار المخدرات قد تعمدوا استخدام هذه الطريقة للنقل، وتقدر التكلفة التقريبية للشحنة بـ 60 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد حجم الاتجار بالمخدرات في بلدان أوروبا الغربية بشكل كبير، وارتفع مستوى الجريمة والعنف في عدد من المناطق، وأصبحت الموانئ الشمالية مثل أنتويرب وروتردام بوابات رئيسية إلى أوروبا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

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