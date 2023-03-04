طبيب الرئيس الأمريكي: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني

كشف طبيب الرئيس الأمريكي عن أن الرئيس جو بايدن، خضع لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال الطبيب إن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.

وقال أوكونور إن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس، حسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

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وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.