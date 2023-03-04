الآلاف يتظاهرون في ألمانيا بسبب المناخ

تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة.

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ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل “لا تعبث مع مستقبلنا”.

واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.