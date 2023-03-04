المفوضية الأوروبية: حان الوقت لنقل صناعاتنا الدفاعية إلى نموذج اقتصاد الحرب

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن بريتون قوله: “أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي”.

وأشار المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، إلى ضرورة تكثيف إنتاج الذخائر “للتعامل مع واقع الصراع الشديد”.

ويذكر أن بريتون يمارس الضغوط على المؤسسات المالية، التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة، لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يعلن عن نقص في الذخيرة والأسلحة لدى القوات المسلحة الأوكرانية