مصدر: روسيا تبدأ العمل على تطوير طائرة جديدة مضادة للغواصات

بدأت روسيا في تطوير طائرة مضادة للغواصات لتحل محل الطائرة السوفيتية “إل-38″، وستزود بأحدث المعدات والأجهزة على متنها وبمجموعة كبيرة من الأسلحة، وفقا لمصدر مطلع.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر المطلع، اليوم السبت، لوكالة “سبوتنيك”: “بدأت أعمال التصميم التجريبية في إنشاء طائرة مضادة للغواصات وللاستطلاع والدوريات لتحل محل الطائرة السوفييتية “إل-38″، وستحتفظ الطائرة الجديدة بمعيار التخطيط ذي الأربعة محركات للطائرات من هذه الفئة، ومن المقرر أن تكون مجهزة بمحركات توربينية “تي في 7-117”.
ولم يكشف المصدر معلومات عن هذه الطائرة المستقبلية، لكنه أشار إلى أن خصائص طيران الطائرة الجديدة ستكون نموذجية للطائرات التوربينية المضادة للغواصات.
وأشار المتحدث للوكالة إلى أن “الآلة [الطائرة] ستزود بأحدث المعدات على متنها، بما في ذلك جهاز كمبيوتر جديد ونظام بحث ورؤية متعدد الوظائف وعوامات صوتية مائية [سونار] جديدة”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق الأسلحة والذخيرة التي ستكون على متنها مقارنة بالطائرة “إل-38”.
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“إل-38” هي طائرة سوفيتية متوسطة المدى مضادة للغواصات وتستخدم للقيام بدوريات بحرية، وجرى تطويرها على أساس طائرة الركاب “إل-18″، صُنع منها، في الأعوام 1967-1972، أكثر من 60 طائرة، وأحدث طراز للطائرة هو “إل-38 إن”.
حاليًا، وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، يتم تشغيل ما يصل إلى 25 طائرة من طراز “إل-38” وطراز “إل-38 إن” المحدثة في الطيران البحري لجميع الأساطيل الروسية، ولكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد هذه الطائرات الموجودة في الخدمة داخل روسيا.
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