زيلينسكي ونظيره اللاتفي يوقعان إعلانا بشأن دعم دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأطلسي

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، الذي يزور البلاد، يوم الجمعة، إعلانا مشتركا يؤكد دعم لاتفيا لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لزيلينسكي.

وتم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع الطرفين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.

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وخلال حديثه بعد الاجتماع، سلّط زيلينسكي الضوء على أهمية الإعلان، وأعرب عن تقديره “لدعم لاتفيا لوحدة الأراضي الأوكرانية، وتحركاتها نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

ومن جانبه، أشار ليفيتس إلى أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا، قائلا: “سنقدم المساعدات اللازمة مهما طال الأمر”.