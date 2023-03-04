زلزال يضرب الحدود التركية السورية

تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
تم تسجيل الزلزال، اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات.
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أمس, 21:38 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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