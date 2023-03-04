مجلة: بايدن قد يغيب عن تتويج الملك تشارلز الثالث

نقلت مجلة “تايم” الأمريكية عن مصدرين مطلعين أنه من غير المرجح أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن تتويج ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث.

سبوتنيك. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لمجلة “تايم”: “لا يبدو أن جو بايدن سيحضر مثل هذا الحدث”، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع جدول أعمال الرئيس الأمريكي لشهر مايو/ أيار حتى الآن.

يذكر أنه سيتم التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يتلقى زعماء العالم والملوك الأجانب، في أبريل/ نيسان، دعوات رسمية لهذا الحدث، والذي سيكون أول تتويج بريطاني منذ 70 عاما.

محكمة تغرم شابا بريطانيا 120 دولارا بعد إدانته بإلقاء بيضة على الملك تشارلز

وإذا غاب بايدن عن التتويج، فسيتبع بذلك خطى الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور، الذي تخلف عن تتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل 70 عاما، في يونيو/ حزيران 1953.